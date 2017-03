Sulz a. N. Rotary Club spendet für den "Sulzer Sonnenstrahl"

Gerald Hellstern ist beim Rotary-Club in Freudenstadt für das "Gemeinwesen" zuständig. Er übernimmt die Prüfung der eingehenden Spenden und Sponsorenwünsche, um sie dann mit der entsprechenden Empfehlung an die Clubversammlung zur Entscheidung weiterzugeben. Als Kinderarzt hatte er die Arbeit des "Sulzer Sonnenstrahls", einer gemeinsamen Aktion der evangelischen Bezirksstelle und der evangelischen Kirchengemeinde, als besonders unterstützungswürdig eingestuft und dafür auch die 100-prozentige Zustimmung der Clubmitglieder erhalten. Die Aktion unterstützt vor allem Kinder aus einkommensschwachen Familien. Größte und bekannteste Aktion sind die "Sulzer Weihnachtssterne", die Kinderwünsche in Erfüllung gehen lassen.

Unterstützung gibt es noch in anderer Hinsicht: So werden Schwimmkurse für vier Kinder gefördert, dazu gab es 15 Bäder-Erlebniskarten und einen Aktionstag im vergangenen Frühjahr für 15 Kinder. Drei Kindern wurde der Besuch am Musik- beziehungsweise Gesangsunterricht ermöglicht.

"Diese Kinder kämen sonst nie in den Genuss einer solchen Förderung", sagte Ursula Eggenweiler. Für dieses Jahr ist an Pfingsten eine Freizeit oder ein Aktionstag in der Planung. Im Sommer steht ein Besuch in der Wilhelma an.