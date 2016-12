Sulz a. N. Ringtreffen ist Höhepunkt der Fasnet

Insgesamt sieben Programmpunkte sind vorgesehen. Im Verlauf des Abends treten Helden unterschiedlicher Epochen auf: von Biene Maya, Batman, Wicki, Super Mario, Spiderman bis Pipi Langstrumpf. Für die Besucher besteht Verkleidungspflicht entsprechen dem Motto. Da aber sicher jeder einen Kindheitshelden hat, dürfte das kein Problem sein, eher eine Qual der Wahl. Die Showtanzgruppe der Narrenzunft Mühlheim/Renfrizhausen tritt mit "Phönix der Feuervogel" auf, die Mädchen der Narrenzunft Vöhringen führen den Showtanz "Zauberer von Oz" auf.

Gebreagelt wird wie noch nie: Drei neue Narren sind dazugekommen, so dass am 18. Februar 14 Breagler in den Wirtschaften ihre Geschichten erzählen werden.

Die Sulzer Narrenzunft, die 80-jähriges Bestehen feiert, richtet nach 1989 und 2005 im kommenden Jahr zum dritten Mal in ihrer Geschichte ein Ringtreffen aus. Eingeladen sind zum Umzug am Sonntag, 12. Februar, 33 Zünfte, von denen 23 dem Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg angehören. Daran teilnehmen werden auch, mit Ausnahme Sigmarswangen, alle Narrenzünfte aus dem Sulzer Stadtgebiet.

Insgesamt werden, einschließlich der Musikgruppen, 4800 Umzugsteilnehmer in Sulz erwartet. Sie reisen bis 12 Uhr an, um dann für närrischen Umtrieb in der Stadt zu sorgen, bevor um 13.30 Uhr der große Jubiläumsumzug startet. Die Sulzer Narrenzunft richtet sich darauf ein, dass rund 10 000 Besucher – so viele waren es beim Ringtreffen 2005 – kommen. Es wird zahlreiche Stände, Bars und Verkaufswägen entlang der Umzugsstrecke geben. Bikerstall und Hexenkeller in Bergstraße werden ebenfalls geöffnet.

Die Narren stellen sich in der Uferstraße, Vorstadt, Sonnen- und Brucktorstraße auf. Los geht es am Gasthaus Löwen, weiter durch Brühlstraße, Mühlkanal zur Oberen Hauptstraße und von dort am Marktplatz vorbei Richtung Bahnhofstraße und Backsteinbau. Zwei Umzugssprecher sind am Marktplatz und bei der Kreissparkasse platziert. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es auch an der Bahnhofstraße Verpflegungsstände gibt. Unter anderem betreibt dort der Jugendclub eine Bar.

In der Stadthalle sind am Freitag, 10. Februar, und Samstag, 11. Februar (Beginn jeweils um 19.30 Uhr) zwei Brauchtumsabende mit je elf Ringzünften. 18-Stunden-Musiker und Pink Pämpärs sorgen für Guggenmusik. Auch Showtanzgruppen treten auf, und eine Band ist ebenfalls engagiert. Die Sulzer Narrenzunft bietet deswegen zwei Brauchtumsveranstaltungen an, damit auch Besucher aus der Bevölkerung in der Stadthalle Platz finden. Im Barzelt zwischen Backsteinbau und Bahnhof steigt eine Party mit einem DJ.

Auch ohne regulären Narrenbändel darf beim Ringtreffen, am Schmotzigen und Fasnetsdienstag im Sulzer Häs mitgesprungen werden. Die Interessenten müssen sich lediglich registrieren lassen und einen kleinen Betrag entrichten. Ein Arbeitsdienst braucht in dem Fall nicht geleistet zu werden. Mit dem Angebot will der Narrenrat alle nicht aktiven Mitglieder ansprechen und mobilisieren.