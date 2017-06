Sulz a. N. Reiner Kimmich vom Rat gewählt

Die Bewerbungsfrist für das Amt des Ortsvorstehers ging am 2. Juni zu Ende. Mit Reiner Kimmich hatte, wie berichtet, nur ein Kandidat seine Bewerbung eingereicht. Schon im Vorfeld hatte Kimmich als Stimmenkönig (270 Stimmen) deutlich gemacht dass er, wenn er alles gewusst hätte, dieses Amt gleich übernommen und allen viel Ärger erspart hätte. Er erinnerte an die Zeit, als bekannt wurde, dass sein Vorgänger Klaus-Peter Mühleck das Volksbankgebäude erworben und damit die Vertrauensbasis zu den Ortschaftsräten zerstört hatte. Auch viele Bürger seien fassungslos gewesen. "Das hätte ich mir nicht vorstellen können, aber ich habe viel dazu gelernt in diesem Jahr", sagte Kimmich. Letztendlich haben alle anderen Ortschaftsräte zur Stange gehalten, auch wenn jetzt noch nicht alles so sei wie es für den Ort gut wäre. Kimmich hat seinen Vorgänger offiziell aufgefordert, die Rathausschlüssel innerhalb der nächsten Tage bei der Ortsverwaltung abzugeben. Die Wahl im Ortschaftsrat hat nur Empfehlungscharakter. Der Gemeinderat muss sie noch bei der Sitzung am 3. Juli bestätigen.