Sulz a. N. Reiner Kimmich leitet die Sitzung

"Wird damit die Zukunft unserer Ortsmitte verbaut?", fragten sich erboste Bürger im Ort. Die Räte fühlten sich "an der Nase herumgeführt". Sie seien bewusst nicht über den Verkauf des zentral liegenden Gebäudes informiert worden, werfen sie dem Ortsvorsteher vor.

Ursprünglich wollte der Ortschaftsrat an der noch vor den Ferien geplanten Sitzung geschlossen nicht teilnehmen. Diese ist dann auf Anfang September verlegt worden. Die Verwaltung hatte den Renfrizhauser Räten in einem längeren Gespräch im Sulzer Rathaus allerdings klargemacht, dass ein Sitzungsboykott oder ein Rücktritt von den Ämtern nicht so ohne weiteres möglich sei. Die Räte haben davon auch Abstand genommen.

Während der Ferien habe sich an der Stimmungslage nichts geändert, teilt Kimmich mit. Er selbst kann noch nicht abschätzen, wie es im Rathaus weitergeht. Als stellvertretender Ortsvorsteher war er zuletzt Ansprechpartner der Bürger.

So wie es aussieht, können alle Räte, bis auf einen, der sich im Urlaub befindet, an der Sitzung am Donnerstag teilnehmen. Der erste Tagesordnungspunkt dürfte gleich der spannendste sein: Die Bürger kommen zu Wort und haben damit Gelegenheit, auch Fragen zum Verkauf der Volksbankimmobilie zu stellen. "Soweit ich es kann, werde ich dazu Stellung nehmen", kündigt Kimmich an. Überhaupt soll künftig jede Ortschaftsratssitzung mit einer Bürgerfragestunde beginnen.

Weitere Punkte der Tagesordnung sind eine Information zum Hochwasserschutz, die Anmeldung von Mitteln für den Haushaltsplan 2017, Bauanträge sowie Bekanntgaben und Anfragen der Räte. Die Ortschaftsratssitzung beginnt um 19.30 Uhr.