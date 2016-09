Sulz a. N. Reger Flugbetrieb am Sulzer Himmel

Ebenfalls wurden zwei historische Flugzeuge mit Spannung erwartet. Zwei Dornier DO 27 wagten die Landung auf der kurzen Landebahn. Die DO 27 ist ein sechssitziges STOL (Abkürzung für Short Take Off and Landing) Flugzeug, das über sehr gute Langsamflugeigenschaften verfügt und somit auch auf extrem kurzen Start- und Landeflächen betrieben werden kann.

Das mit einem 270 PS starkem Sechszylinder Boxermotor ausgestattete Flugzeug wurde auch bis 1981 bei der Bundeswehr eingesetzt und stammt aus den 1960er-Jahren.

Das mit 1,8 Tonnen schwere Fluggerät war somit gegenüber den leichten und maximal 472,5 Kilogramm schweren UL-Flugzeugen, die sonst in Sulz geflogen werden, eine absolute Rarität auf dem Platz. Für die Fliegerkollegen, die die Nacht im Zelt unter dem Flieger verbracht haben, organisierte die Flugsportgruppe ein gemütliches Frühstück im Hangar zwischen den Flugzeugen. So konnte nun auch der zweite Tag beginnen. Flugzeuge aller Art waren auch am Sonntag wieder vertreten. Vom Doppeldecker, schnellen Reisemaschinen, Drachen-Trikes bis hin zum Gleitschirm tummelte sich somit einiges im Sulzer Luftraum.

Über das Wochenende konnten 200 Starts und Landungen verzeichnet werden. Nachfragen von auswärtigen Fliegerkollegen nach dem Termin für das nächste Treffen bestätigte, dass das Treffen gut angenommen wurde.