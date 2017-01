Sulz a. N. Reformation in der Gebetswoche im Blick

In den Blick genommen wird im Jubiläumsjahr der Reformation das vierfache "Allein" von Martin Luther: "Christus allein – die Bibel allein – die Gnade allein – der Glaube allein". Die vier "Sola" beschreiben bis heute knapp und präzise, worum es beim christlichen – vor allem dem evangelischen – Glauben geht, und sie stellen den einzigartigen Charakter der Erlösung durch Jesus Christus vor Augen.

Im Sulzer Bezirk wird die Allianzgebetswoche mit einem Gottesdienst am Sonntag, 8. Januar, um 18 Uhr bei der Volksmission in Sulz eröffnet. An den folgenden Wochenabenden finden an jeweils zwei Orten – jeweils einem links und einem rechts des Neckars – Gebetsabende um 20 Uhr statt, der nächste am Montagabend im Gemeindehaus Boll, dann am Dienstagabend im Vöhringer Gemeindehaus und am Mittwochabend im Gemeindehaus in Renfrizhausen.

Einen besonderen Abschluss findet diese Woche mit einem Gebetskonzert am Sonntag, 15. Januar, um 18 Uhr in der Sulzer Stadtkirche. Beate Ling und Michael Schlierf werden mit Liedern, Moderationen, einer Bildbetrachtung zum "Hören" und Instrumental-Inseln sowie Zeiten der Stille das Gebetsthema aufnehmen: "Herztöne" ist dieser Abend überschrieben.