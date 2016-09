Sulz a. N. Rastplatz bekommt neue Sitzsteine

Mit schwerem Gerät und Greifer, aber auch Schubkarre und Schaufeln waren die freiwilligen Helfer trotz schweißtreibender Temperaturen angerückt. Knapp zwei Dutzend große Sitzsteine aus Muschelkalk, zuvor von zwei Helfern sorgfältig im Bochinger Steinbruch ausgesucht und hertransportiert, wurden in einem Splitbett platziert und bilden nun vor der Baumgruppe ein offenes Oval um die Grillstelle. Außerdem wurde eine in die Jahre gekommene Sitzgruppe entfernt, die in einer leichten Senke stand und später ersetzt werden soll.

Laut Auskunft von Ortsvorsteherin Sabine Breil ist vorgesehen, mehrere dieser unebenen Stellen noch diesen Herbst mit Humus aufzufüllen und einzusäen. Ebenso sei geplant, als zusätzlichen Windfang hinter der Baumgruppe den ersten von mehreren Heckengürteln anzulegen.

Ein Termin für den nächsten Arbeitseinsatz werden die Helfer noch vereinbaren. Was die Grillstelle angeht, steht lediglich fest, dass der Betonring stark von Rissen durchzogen ist und einer Versetzung kaum mehr standhalten würde. "Die Grillsaison ist ohnehin bald vorbei. Wir werden sehen", sagte Breil diesbezüglich und zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis der ersten Aktion.