Sulz a. N. Rainbow-Chor gibt Einblick in das Leben Bonhoeffers

Seit Anfang des Jahres beschäftigten sich die 17 Chormitglieder und ihre Chorleiterin Jutta Schirk mit dem Projekt. Bei einem Filmabend hatte sich der Chor zusammen mit Pfarrer Wolfgang Müller auf das Thema eingestimmt. Die Lebensgeschichte von Bonhoeffer bietet Anlass, über den Glauben und das Handeln sowie über die Geschichte Deutschlands nachzudenken. Der evangelische Theologe lebte und wirkte in einer der dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte. Ein SS-Standgericht hatte ihn zum Tode verurteilt. In den frühen Morgenstunden des 9. April 1945 wurde Bonhoeffer durch den Strang im Alter von 39 Jahren hingerichtet.

Das Leben und Wirken Bonhoeffers macht Mut, zu den christlichen Werten zu stehen und für diese auch einzustehen. Dies wurde in einem Rollenspiel verdeutlicht. Mit der Musik von Jochen Rieger und Texten von Dietrich Bonhoeffer gab der Rainbow-Chor auf musikalische Weise einen Einblick in das Leben von Bonhoeffer. Dazu hatten sich einige Chormitglieder und Pfarrer Wolfgang Müller zusammengesetzt. Mit ihren Ideen, Bildern und Lesungen gaben sie Impulse an die zahlreichen Besucher in der Katharinen-Kirche, den Abend mehr als nur zu einem Konzert werden zu lassen.

Dies ist ausgezeichnet gelungen. Mit einem Beamer wurden Bilder und Texte an die Wand projiziert. Der Chor wurde bei seinen Liedvorträgen mit Musik von der CD begleitet. Das Mischpult und die Technik lagen in den Händen von Bernhard Dettling.