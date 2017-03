Sulz a. N. Protestaktion findet Zuspruch

Sulz. Wie berichtet, ist diese Aktion anlässlich des AfD-Landesparteitags an diesem Wochenende in der Sulzer Stadthalle gestartet worden. Sie richtet sich gegen Parteien, die nationalistische und nationalsozialistische Parolen verkünden lassen. Der SPD-Ortsverein und SPD-Kreisverein, der Arbeitskreis "Flucht und Asyl" Sulz, die Grün-Alternative Liste Sulz zusammen mit dem Grünen-Kreisverband, der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie Einzelpersonen stehen hinter der "Sulzer Erklärung".

Rund 30 Leute seien in Sulz, Rottweil, Schramberg, Dunningen und Horb mit Listen unterwegs gewesen, sagte gestern Abend Mit-Initiator Klaus Schätzle im Gespräch mit unserer Zeitung. Unterschriften wurden auch übers Internet gesammelt. Schade sei gewesen, dass viele damit offenbar technische Probleme hatten. Schätzle glaubt, dass sonst nochmals 100 bis 200 Unterschriften dazu gekommen wären. Vom Erfolg der Aktion zeigte sich Schätzle dennoch hoch erfreut. Er hatte lediglich mit 800 Unterschriften gerechnet. "Wir haben viel Zuspruch bekommen", teilt der SPD-Stadtrat denn auch mit. Ein Phänomen sei gewesen, dass manche in ihrer Straße in allen Häusern Unterschriften für die Erklärung bekommen hätten.

Schätzle hat allerdings etliche anonyme Briefe erhalten, teils mit Beschimpfungen, teils sachlichen Inhalts. Auch anonyme Anrufe gab es. Einer habe gesagt, dass er wegen ihm aus der Kirche ausgetreten sei. "Das fand ich etwas abstrus", meinte Schätzle. Gern hätte er sich mit dem einen oder anderen Briefeschreiber auseinandergesetzt, aber ohne Adresse war das nicht möglich.