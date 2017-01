Sulz a. N. Promiraten der Zunft

Am Freitag findet auch die Kleiderbörse statt, bei der gebrauchte Narrenkleider verkauft oder erworben werden können. Wer sein altes Narrenkleid verkaufen will, kann es in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr vorbeibringen. Das Häs wird von fachkundigen Mitgliedern bewertet, und es gibt dann eine Unterstützung bei der Preisfindung. Das Häs kann an diesem Tag auch zertifiziert werden, sofern dies noch nicht geschehen ist. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Das traditionelle Maskenabstauben findet am Freitag ab 20 Uhr im Gasthof Hecht statt. Auch in diesem Jahr stecken Prominente aus Sulz in den Narrenkleidern, die es zu erraten gilt.

Der erste Auswärtstermin ist in Bergfelden: Am Samstag fährt die Narrenzunft zur Narrenparty in der Dickeberghalle. Abfahrt mit Pendelbus ist um 18.45 und 19.15 Uhr beim Bahnhof. Rückfahrt ist um 1 Uhr.