Sulz a. N. Projekte der Schüler

Der Besuch der Abendveranstaltungen steht auch Kindern und Jugendlichen offen und soll die Bandbreite wissenschaftlicher Beiträge bekannt machen, die sich an einem Generalthema orientieren. Für Sulzer Schüler ist der Besuch derartiger Vorträge ein Highlight.

Vor dem am heutigen Mittwoch um 19 Uhr beginnenden Vortrag von Michael Goer, der sich der Frage widmet, wie die Menschen vor 600 Jahren hier in der Region Fachwerkhäuser gebaut haben, sind im Schulgebäude verschiedene Projektpräsentationen der Schüler des Albeck-Gymnasiums zu sehen. In den Fluren hängen Arbeiten aus dem Kunstunterricht der 1970er-Jahre, die aktuellen Zeichnungen und Gemälden gegenüber gestellt werden.

In der Schülerbibliothek ist die Ausstellung "Schule im Schuhkarton" aufgebaut. Im Untergeschoss ist die bereits in früheren Jahren konzipierte Ausstellung über Flößerei auf dem Neckar zu besichtigen.