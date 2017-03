Sulz a. N. Professionelle Unterstützung

Dirigentin Angela Oesterle bezeichnete das vergangene Vereinsjahr aus musikalischer Sicht als erfolgreich. Angesichts der kleinen Zahl von 23 Aktiven werde immer wieder kurzfristig ein Gastspieler benötigt.

Für die Vorbereitung auf das Jahreskonzert 2016 habe sich der Verein professionelle Unterstützung geholt. Dies habe nicht nur richtig Spaß gemacht, sondern auch die Kapelle weitergebracht. Die Dirigentin freute sich, dass dies wiederholt werden könne. Zum Doppelkonzert mit Sigmarswangen wird auf den 1. April in den Kursaal eingeladen.

Ganz besonders hob Oesterle die Leistung aller Musiker beim Maifest auf dem Glatter Oberhof hervor. Es sei echt Spitze, wie ein kleiner und überschaubarer "Haufen" zusammenhalten könne.

Zwei Jugendliche befinden nach dem Bericht nach von Miriam Reich derzeit in Ausbildung. Einer davon konnte für die Posaune begeistert werden. Dies sei, so die Jugendleiterin, sehr erfreulich, da die Posaune in den Reihen der Musiker ein seltenes Instrument sei. Der Unterricht trage bereits Früchte. Durch ihre Heirat und dem damit verbundenen Wohnortwechsel gab sie ihr Amt nach neun Jahren an Hans Braun ab. Er war in früheren Jahren als Jugendleiter tätig. Zwischenzeitlich hatte Reich auch die gemeinsame Jugendkapelle Fischingen/Glatt dirigiert.

Benedikt Getzreiter verlas den Kassenbericht für die erkrankte Kassiererin Margret Getzreiter. Am Jahresende musste ein kleiner Verlust verbucht werden.

Der Musikverein befinde sich auf einem guten Weg, fand Ortsvorsteher Helmut Pfister. Er sicherte zu, dass angesichts der anstehenden Sanierung des Rathauses in den Jahren 2018 und 2019 die Proberäume des Musikvereins nicht zur Disposition stünden.

Platzkonzert geplant

Zu einem Platzkonzert mit Kaffee und Kuchen wird auf 28. Mai beim Rathaus eingeladen. Am 1. und 2. Juli ist ein Ausflug ins Montafon mit der Besichtigung des Pumpspeicherkraftwerks Lünersee vorgesehen.

Gewählt wurden Christian Günthner (Vorsitzender), Monika Pakai (Schriftführerin), Hans Braun (neuer Jugendleiter) sowie Jürgen Brett und Rudolf Müller als Kassenprüfer.