Sulz a. N. Premiere am Dreikönigstag in Sulz

Über die Zusage freuen sich die Sulzer ganz besonders. Das Festival bietet nämlich immer eine besondere Atmosphäre. Im Rahmen der "Theatertage am See" finden auch die Schul- und Jugendtheatertage Baden-Württemberg 2017 statt.

Die fünf weiteren teilnehmenden Gruppen kommen von weither. Die Sulzer Jugendlichen aus vier verschiedenen Schulen sind nun gespannt auf die Begegnung mit anderen theaterbegeisterten Schülern.

Doch bevor die Gruppe Anfang April nach Friedrichshafen fährt, steht die Premiere in der Sulzer Stadthalle an. Die Erstaufführung ist am Freitag, 6. Januar, um 18 Uhr im Backsteinbau. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende für die Fahrt an den Bodensee aber erwünscht. Geeignet ist das Stück ab zehn Jahren. Reservierung ist möglich unter Telefon 07454/ 48 67.