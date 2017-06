Sulz a. N. Praktikum kann Sprungbrett sein

Sulz. Im Haus der Betreuung und Pflege am Stockenberg absolviert er derzeit ein sechswöchiges Praktikum in der Haustechnik. "Wir versuchen, Flüchtlingen eine Chance zu bieten", sagt Einrichtungsleiter Sascha Burghardt. Statt über fehlende Fachkräfte zu jammen, will er einen aktiven Beitrag leisten, diesem Mangel entgegenzutreten, und außerdem dazu beitragen, Flüchtlinge zu integrieren.

Chishti kam im Februar 2016 nach Deutschland. Seit Mai vergangenen Jahres wohnt er im Hotel an der Glatt in Hopfau, das der Landkreis Rottweil als Flüchtlingsunterkunft angemietet hat. In seinem Heimatland Afghanistan hat der junge Mann zwölf Jahre lang die Schule besucht. Eigentlich wollte er an der Universität Politik studieren. Sein Lebensplan hat sich nach der Flucht geändert: In Deutschland strebt er nun die Ausbildung als Elektriker an.

Zu seinen Aufgaben im Pflegeheim gehören unter anderem Maler- und Gartenarbeiten. Wo es nötig ist, hilft er beim Aufräumen. Er hofft, dass das Praktikum ein Sprungbrett für seinen Wunschberuf ist. Die Aussichten dafür sind nicht schlecht: Im Februar hat ein junger Pakistani im Haus gearbeitet. Er konnte an die Gartenbaumschule Späth in Hopfau vermittelt werden.