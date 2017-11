Sulz a. N. Prälat zur Visite im Bezirk

Eine neue Trägerstruktur ist für die kirchlichen Kindergärten vorstellbar. Deren Verwaltung werde immer anspruchsvoller: "Das ist eine Wissenschaft für sich", meinte Rose. Nach wie vor wolle die Landessynode die Kindergärten stärken, und dabei sollen die Pfarrer bei der Trägerschaft unterstützt werden. Rose zeigte zwei Trägermodelle auf: Zum einen könnte der Kirchenbezirk, zum anderen der Kreisdiakonieverband die Verwaltung der evangelischen Kindergärten übernehmen.

So dramatisch wie bei der katholischen Kirche ist der Pfarrermangel in der evangelischen Landeskirche bei weitem nicht. Nach Auskunft von Rose gibt es momentan ausreichend Theologiestudenten. In den 2020er-Jahren würden jedoch viele Pfarrer in den Ruhestand gehen. "Das muss man dann erst einmal verkraften", sagte er.

In der Prälatur Reutlingen mit seinen 13 Dekanaten wird bei einer Pastorationsdichte von 1384 Gemeindegliedern eine vollwertige Pfarrstelle genehmigt. Das bedeutet für den Kirchenbezirk Sulz mit seinen insgesamt 30,25 Pfarrstellen, dass bis 2024 viereinhalb Stellen abgebaut werden müssen. "Da sind wir in einem Beratungsprozess", teilte Vallon mit.

Rose zog in dem Pressegespräch noch eine kurze Bilanz zum Reformationsjahr. Dieses habe Auswirkungen bis in den Staat hinein gehabt. Die Kirche habe Rückenwind verspürt. "Ich habe volle Gottesdienste miterlebt", freute er sich.

Nach der Auftaktveranstaltung im Juli in Holzhausen begann die Visitation Mitte Oktober. Abschluss wird am 17. November die Bezirkssynode in Sulgen sein. Im kommenden Jahr steht die Visitation der Verbundkirchengemeinde Sulz/Holzhausen durch den Prälaten an.