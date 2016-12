Sulz a. N. Positive Jahresbilanz für Ortsteil Glatt

Glatt hat aktuell 625 Einwohner, die Zahl lag im Vorjahr noch bei 642. Es gab 27 Zuzüge, davon waren ein Dutzend weiblich und 15 männlich. Dem gegenüber stehen 40 Wegzüge, davon 15 weiblich und 25 männlich. Bei zwei Geburten gab es fünf Mitbürger, die im vergangenen Jahr verstorben sind. Auch die 20 Flüchtlinge, die momentan in der Glatttalgemeinde leben, erwähnte Pfister. Die Ortschaft setze sich aus 229 Gebäuden mit insgesamt 216 Haushalten zusammen.

Eine Bauverzögerung

Um gesteckte Ziele und Aufgaben in Angriff nehmen zu können, hatte der Ortschaftsrat Glatt zehn öffentliche und neun nichtöffentliche Sitzungen im Jahr 2016 abgehalten. 56 Punkte wurden öffentlich, 26 Punkte nichtöffentlich beraten, entsprechende Empfehlungsbeschlüsse wurden gefasst. Viele der Punkte, die in den Haushaltsplan aufgenommen worden waren, konnten umgesetzt werden, so Pfister, darunter auch die Parkplätze beim Farrenstall. Der Bau der Aussegnungshalle hatte sich nochmals verzögert, die Baugenehmigung liege aber inzwischen vor. Die Starkstromleitung ist abgebaut, so der Ortsvorsteher weiter. Abgeschlossen sei auch die Neugestaltung des Hanges am südöstlichen Teil des Friedhofs, aus Flussbausteinen wurde eine Mauer erstellt.