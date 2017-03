Sulz a. N. Polizei bei AfD-Landesparteitag verstärkt vor Ort

Sulz. Anlässlich des Landesparteitages der AfD am Samstag und Sonntag hat sich das Polizeipräsidium Tuttlingen auf nicht auszuschließende Störungen der Veranstaltung gut vorbereitet und ist mit einem angemessenen Aufgebot an Polizeibeamten im Einsatz. Dabei werden die Beamten des Präsidiums durch zahlreiche erfahrene Einsatzkräfte des Präsidiums unterstützt. Auch Hundeführer und mehrere Beamte der Reiterstaffel aus Stuttgart sind vor Ort. Die Veranstaltung findet im Backsteinbau in der Bahnhofstraße statt. Außer der Straße Canalwiesen werden für die Veranstaltung keine weiteren Straßen gesperrt. Damit ist gewährleistet, dass sämtliche Geschäfte im Umfeld des Veranstaltungsorts für die Bürger frei zugänglich sind. Der Parkplatz Wöhrd steht am Wochenende der Öffentlichkeit jedoch nicht zur Verfügung. Bislang liegen keine Erkenntnisse auf Störungen, Gegendemonstrationen oder Protestversammlungen vor. Sollte sich ein derartiges Szenario kurzfristig ergeben, ist sich die Polizeileitung sicher, gut vorbereitet und aufgestellt zu sein.