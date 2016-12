Sulz a. N. Plötzlich sind die Kleinen die Größten

Von einem tollen Gemeinschaftserlebnis und einem überwältigenden Besucherandrang an allen drei Tagen sprach Ortsvorsteherin Sabine Breil. Schon der Festgottesdienst am Morgen war gut besucht. Dem zum Hallenbau passenden Adventsthema "Gott öffnet Türen" widmete sich neben Pfarrer Thomas Hämmerle auch der Kindergarten. Der Musikverein Sigmarswangen und Silke Bouikidou übernahmen die musikalische Umrahmung. Bei den Fürbitten gab Breil der Hoffnung Ausdruck, auch das Bürgerzentrum möge ein Ort der Begegnungen und offenen Türen werden. Dieser Wunsch erfüllte sich prompt durch immer vollere Reihen beim Frühschoppen und Mittagstisch zu den Klängen des Musikvereins.

"Rutschbahn als Geländer"

Zu Beginn des Kindernachmittags gab es nur noch Stehplätze. Dass die Kinder über Wochen geübt und ihre Chorleiter, Tanz- und Jugendleiter ganze Arbeit geleistet haben, war offensichtlich. Der Kinderchor Sigmarswangen mit Brigitte Banholzer hatte sichtlich Spaß an seinen Liedern, in denen es fantastisch, kritisch, vor allem aber witzig zuging. Liebend gern hätten die zehn Kinder in der Halle noch eine "Rutschbahn als Geländer" und "Cola aus dem Wasserhahn" gehabt, doch sie trösteten sich mit der Einsicht "du kannst nicht alles haben".