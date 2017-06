Sulz a. N. Plötzlich ein Loch in der Straße

Sulz. Auf der Landesstraße (L 409) zwischen Sulz und Hopfau ist am Freitagmorgen ein Loch entstanden. "Damit haben wir in keinster Weise gerechnet", sagt Joachim Hilser vom Straßenbauamt im Rottweiler Landratsamt. Bei der Ertüchtigung der Umleitungsstrecke sei völlig unerwartet eine Leitungsquerung unter der Landstraße teilweise zusammengebrochen. Möglicherweise sei Unterspülung die Ursache dafür. Unter der Straße, so Hilser, sei ein Hohlraum entstanden, der nun aufgefüllt werden müsse. Außerdem soll ein Rohr eingelegt werden.