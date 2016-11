Sulz-Sigmarswangen (sf). Ein Thema der jüngsten Ortschaftsratssitzung war das Bepflanzen mit ortsüblichen Hecken und Gehölzen am Rastplatz. Basierend auf den Vorschlägen der Landschafts-architektin Christine Löffler wurden zwei Angebote eingeholt, die jedoch stark differieren. Ortsvorsteherin Sabine Breil will abklären, ob die Windschutzsträucher über die Stadtgärtnerei Sulz billiger bezogen werden können. Es fallen nur Materialkosten an. Das Einpflanzen übernehmen der Ortschaftsrat und die freiwilligen Helfer ehrenamtlich. Auch ein ortsansässiger Gartenbau-Fachmann hat seine Unterstützung zugesagt.