Sulz a. N. Pflanzaktion mit 50 Bäumen

In nächster Zeit soll festgelegt werden, wie der Führungskreis der Umweltgruppe aussehen soll. Da waren sich alle, auch Sigrid Rosenzweig und Jochen Deibler vom Ortschaftsrat Holzhausen, einig, machten aber auch klar, dass dies an diesem Abend nicht unbedingt Thema sein müsse.

Für die geplante Pflanzaktion werden Helfer benötigt. Wurden in den vergangenen Jahren bis zu zehn neue Obstbäume gepflanzt, so sind es jetzt 50. Die Bäume sind bereits bestellt. Ganze Hecken wurden entfernt, um die Pflanzaktion beginnen zu können.

Auf einem Plan hat Karl Götz schon einmal eingezeichnet, wo die Bäume eingepflanzt werden sollen. Außerdem soll eine Quelle in einen besseren Zustand versetzt werden. Das gesamte Gelände muss in Zukunft regelmäßig bearbeitet werden, stets in Zusammenarbeit mit dem Büro Pustal.