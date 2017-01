Sulz a. N. Pfingsthockete ist in diesem Jahr die einzige Veranstaltung

Über den Beitritt von Jasmin Speidel und Lorenz Sturm freute sich Vorsitzender Lorenz Frey. Der Verein zählt nun 57 aktive und sieben passive Mitglieder. Sein 2016 verkündetes Ziel, den Lagerraumschuppen bis zur diesjährigen Hauptversammlung fertig zu bauen, gelang dennoch nicht. Frey appellierte an alle Mitglieder, mehr Motivation zu zeigen. "Es sollen nicht immer die drei gleichen Personen sein, die helfen", mahnte Frey an.

Die Aktivitäten im vergangenen Jahr wie Pfingsthockete und das zweitägige Hiddefest im Oktober waren sehr erfolgreich, berichtete er. "Wir können sehr gut Feste organisieren", stellte der Vorsitzende zufrieden fest. Mit der Rockgruppe "The Woodpeckers", dem Musikverein "Gutklang" und der Band "Zoller-Spitz" sowie dem erstmals veranstalteten "Büffelbingo" sei für jeden etwas geboten gewesen.

Im Februar stehe der dreitägige Skiausflug an, der Ausbau des Schuppens soll vorangehen, ebenso werde am Sonntag, 4. Juni, wieder eine Pfingsthockete veranstaltet. "Dies wird aber auch die einzige Festveranstaltung in diesem Jahr sein", sagte Lorenz Frey. Für den Hiddehocker-Ausflug im Juni sei noch kein genaues Ziel festgelegt.