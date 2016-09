Sulz a. N. Pfarrvikar Serge Yomi verlässt Sulz

Den Kirchenbesuchern wird Yomi als fröhlicher Geistlicher in Erinnerung bleiben, der gerne lachte. Gottesdienste waren nicht nur Feiern, sie waren Feste. Die Freude über das Evangelium als frohe Botschaft sollte sichtbar werden, die sollten Besucher fröhlich sein. Das war sein Bestreben.

Lebendige Gottesdienste ließen über den Tellerrand schauen, afrikanische Begeisterung klang an und wurde mit Beifall der Gottesdienstbesucher quittiert, sei es für sein Singen, meditatives Musikmachen oder für eine spontane Predigt. Die Christmette in Sulz, die Osternacht in Leinstetten, die Fronleichnamsprozession, das Jakobusfest und die Erstkommunion hinterließen bleibende Spuren, wie erzählt wurde.

Die Jugend wieder in die Kirche bringen an einen Ort, wo sie sich wohlfühlt, an diesem Projekt hängt sein Herz. Gemeinsam mit den Ministranten von Leinstetten und Bettenhausen erarbeitet, steht bereits die Planung für eine ganz andere, jugendgerechte Art von Gottesdienst. Dieses Projekt zurückzulassen, schmerze ihn sehr, da er, früher selbst Ministrant, zu seinen Ministranten stets eine enge Beziehung hatte.

Neben seiner Tätigkeit wird Yomi ab Herbst 2017 weiter studieren. Er möchte promovieren. "Die Erkenntnis Gottes als Weg des Heiles: Dialog des Christentums mit der Kultur der Agni Sanwi", ist das Thema seiner Doktorarbeit. In dieser Kultur ist er aufgewachsen.

Zu Vöhringen wird er immer eine tiefe Beziehung haben, wohnen doch hier seine geliebten "deutschen Eltern", die Familie Baltes, die ihm das Grundstudium überhaupt erst ermöglichte.