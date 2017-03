Sulz a. N. Pfarrer Müller ins Amt eingesetzt

Sulz-Hopfau. Der festliche Akt wurde vom Posaunenchor, dem Gesamtkirchenchor und dem Rainbow-Chor musikalisch umrahmt.

Dekan Vallon erinnerte bei seiner Begrüßung daran, dass es für die Kirchengemeinde bereits das dritte Fest in Folge sei. Vor drei Jahren wurde Wolfgang Müller als unständiger Pfarrer eingeführt. Im vergangenen Jahr konnte das Fest der Ordination gefeiert werden. Mit der Investitur ende nun eine ungewisse Zeit und stelle sicher, dass Wolfgang Müller in den nächsten Jahren in der Gesamtkirchengemeinde als Pfarrer tätig sein werde. In Bezug auf die Investitur lenkte der Dekan die Aufmerksamkeit auf das Lied "Nur noch kurz die Welt retten" von Tim Bendzko. Vor allem in der jüngeren Generation sei die Haltung verbreitet, dass man ständig online sein müsse.

Die Vorstellung von einer Präsenz rund um die Uhr sei auch im Pfarramt eine Verführung. Sei es, dass die Pfarrer selbst einen hohen Anspruch an sich hätten oder aus der Gemeinde und den Gremien (gefühlt oder real) solche Erwartungen geäußert würden. Mit dem Motto "Augenblick mal! – Sieben Wochen ohne Sofort" lade die Fastenaktion der Evangelischen Kirche 2017 dazu ein, sich aus dem trügerischen Aktionismus zu befreien. Eine Kirchengemeinde lebe nicht vom "Tausendsassa" und auch nicht vom "Hans-Dampf in allen Gassen". Nur wenn jeder in seinem Bereich die Verantwortung übernehme, könne ein Ganzes entstehen.