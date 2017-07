Sulz a. N. Peter Schühle ist jetzt neuer Präsident des Lions Clubs

Zum Auftakt beteiligte sich der Club erstmals am Mini-Rock-Festival 2016 in Horb: An ihrem Stand "Stulle 2.0" boten die Mitglieder des Clubs den hungrigen Festivalbesuchern eine morgendliche Schnellverpflegung an. Der Erlös wurde durch die Veranstalter des Festivals aufgerundet, so dass ein Scheck in Höhe von 1000 Euro an das "Marmorwerk", das Horber Haus der Jugend, übergeben werden konnte.

Zum dritten Mal wurde der lokale Adventskalender in einer Stückzahl von 2000 aufgelegt. Da die Kalender bis zum ersten Advent ausverkauft waren, betrug der Gewinn mehr als 7000 Euro. Mit den Geldern werden zwei Bildungsprojekte des Lions-Clubs unterstützt: In 37 regionalen Grundschulklassen kann in Zusammenarbeit mit externen Beraterinnen das seit vielen Jahren geförderte gesundheitliche Präventionsprogramm Klasse 2000 fortgesetzt werden. In diesem Jahr wird das Programm auch von der AOK gefördert.

Im Winter bot der Club ein dreitägiges Lions-Quest-Seminar an, bei dem 24 Lehrer von weiterführenden Schulen aus der Region Horb, Sulz und Dornhan auf das Training sozialer Fähigkeiten der Schüler intensiv vorbereitet wurden. Die Teilnehmer äußerten sich wieder sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Seminars, das in Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium eine hohe Nachhaltigkeit erreicht.