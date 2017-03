Sulz a. N. Patrick Plocher zieht Schlussstrich

"Die Bevölkerung zieht mit", lautete sein Fazit, das ihn in seiner Position bestärkt habe. Das Konzept bei der Jugend sei gut bis hervorragend, die Voraussetzungen, um den Verein zu führen, seien eigentlich optimal. Etwas Kritik gab es aber dann doch. Gerade beim Herbstfest habe er mehr als ein Drittel der Musiker vermisst.

Jahresüberschuss

Dass die Bevölkerung mitzieht, war ebenfalls an den Zahlen von Kassier Heiko Geiser zu entnehmen. Selten gab es einen solchen Jahresüberschuss wie 2016. Dies bestätigte Georg Deger als Kassenprüfer.

Schriftführerin Stefanie Rauch hatte in ihrem Rückblick auch die lustigen Geschehnisse eingebaut, ohne auf den Jahresablauf zu verzichten. Der Ansturm beim Herbstfest war für sie erstaunlich; "wir waren nicht vorbereitet", so ihre Erklärung. Jüngstes Erlebnis war für die Musiker der Narrenumzug in Oberndorf, bei dem nach anhaltendem Regen der Narrenruf "Patsch-Nass" die Runde machte.

Natürlich hatte sie Statistik im Angebot. Aktuell habe der Verein 125 Mitglieder, davon seien 48 als Aktive und 72 als fördernde Mitglieder regi­striert. Bei den Passiven gebe es fünf, bei den Aktiven sechs Ehrenmitglieder. 19 Kinder und Jugendliche seien in Ausbildung. Das durchschnittliche Alter bei den Aktiven liege bei 29 Jahren. Es habe 38 Proben gegeben, die Kapelle hatte sieben öffentliche Auftritte und spielte sieben Ständchen. Die durchschnittliche Beteiligung bei allen 63 Terminen sei bei 78 Prozent gelegen, gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um zwei Prozent.

Dirigent Rudolf Breisinger bescheinigte den Musikern eine stetige Weiterentwicklung, das Jahreskonzert sei beim Publikum hervorragend angekommen. Jugendleiterin Saskia Schlotterbeck ging auf die gute Zusammenarbeit mit dem Musikverein Renfrizhausen ein.

Bei den Wahlen gab es keine Änderung, Alex Däuble (stellvertretender Vorsitzender), Heiko Geiser (Kassier), Saskia Schlotterbeck (Jugendleiterin), Ines Wezel (Beisitzerin aktiv), Sandra Schlotterbeck (Beisitzerin aktiv) wurden in ihren Ämtern bestätigt, genauso Georg Deger und Reiner Strobel als Kassenprüfer. Dazu kam die Wahl des Vereinschefs. Petra Dreiwurst leitet künftig die engagierten Musiker.