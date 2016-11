Sulz a. N. Paschas jammern auf hohem Niveau

Da hatte jede der Theaterfiguren etwas Dreck am Stecken: Die eine Ehefrau klaute der anderen die "Paselä", Hans-Peter Aumüller hatte eine eigene Schnapsbrennerei und trotzdem gab es noch innerhalb der Familie Abläufe über die sich die Zuschauer wunderten. Wenn die Männer nach Hause kamen, wurde ihnen aus der Jacke geholfen, sie schlüpfen in den gemütlichen Überzieher, der Pfefferminztee stand bereit genauso wie das Fußbad.

Und trotzdem jammerten die beiden Paschas was das Zeug hält, und die beiden Ehefrauen, die so gerne einmal ausreißen wollten, fügten sich ihrem Schicksal. Und zwar so perfekt dass die Zuschauer schon im ersten Akt aus dem Lachen nicht herauskamen.

Besuch vom Bischof

Die rosaroten Dorftratschen Ulrike und Margarete Henneberger, perfekt gespielt von Tanja Deh und Petra Dreiwurst, brachten das ganze in Schwung mit der Information, dass der Bischof mit seinem Küster ausgerechnet in Mühlheim Urlaub machen wollte. Prompt wurde die "Soko Vatikan" gestartet, und spätestens bei "Atemlos durch die Nacht" tobte die ganze Mühlbachhalle.

Fortan war jedes Detail ein Höhepunkt, der Bischof (Alex Häring) und sein Küster (Giuseppe Mastrogostino) fuhren mit ihren Maschinen fast in die Mühlbachhalle hinein und ließen sich mit Fähnchen, Blümchen und auch Sekt zum Lied „Chianti-Wein“, darauf hatte sich das Begrüßungskomitee geeinigt, feiern.

Dass die beiden Rocker die alte Hütte in der Kirchgasse geerbt hatten, schien offensichtlich. Die beiden weckten Begehrlichkeiten bei den vier Frauen, die bei dem Dreiakter auch ihre Strippen zogen, und so gehörte der Ritt auf dem Sägebock zu den Höhepunkten an diesem Abend. Monika Szabady und Andrea Geissler kletterten auf das "Motorrad" und träumten davon, wie der Wind durch die Haare wehte. Das Gefühl Freiheit pur war dann jäh zu Ende, als die Tratschtanten auftauchten und sich lustig machten über die sonst biederen Hausfrauen.

Für die Zuschauer wurde der Abend tatsächlich zu einem Genuss: Wie von den Laienschauspielern versprochen, konnten alle den vernebelten November-Alltag für ein paar Stunden hinter sich lassen. Bei den Trinkgelagen der Charaktere hatte so mancher und auch manche einen Filmriss und irgendwo war es auch gut, dass nicht alle wussten wer was oder auch nicht getrieben hatte, und wer die Unterhosen an den Maibaum gehängt hatte.

Warum sich Frau Aumüller darüber freute, dass ihr Mann eventuell fünf Jahre "Urlaub" machen darf, das können die potenziellen Zuschauer am kommenden Freitag und Samstag miterleben.

Wer einen sorgenfreien Abend beim Theater erleben möchte, der hat am kommenden Freitag ab 20 Uhr noch einmal die Chance. Der Schlussabend ist bereits ausverkauft und für die Senioren gibt es am Samstagnachmittag ab 14 Uhr eine gesonderte Aufführung.

Am Schluss-Abend gibt es im Anschluss wieder die Scheckübergabe an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg, ein Euro von jeder verkauften Karte geht auch heuer an die Einrichtung.