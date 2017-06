Sulz a. N. Osterbrunnen als Gemeinschaftsprojekt am Stockerbächle

Was das Bemalen der Eier angeht, denken die Initiatorinnen an die Mithilfe vieler Leute aus dem Ort. "Es soll ein Gemeinschaftsprojekt werden", sagte Regina Velm. Finanziert würde das Vorhaben von der evangelischen Kirchengemeinde und mit Spenden. Im Stand der evangelischen Kirchengemeinde beim Dorffest am 8./9. Juli wird für den Osterbrunnen schon mal Werbung gemacht. Aufgebaut werden soll er erstmals rechtzeitig zum Palmsonntag im kommenden Jahr und dann drei Wochen lang stehen bleiben. Zunächst ist dies als Versuch geplant. Danach könne man darüber reden, ob der Osterbrunnen wiederholt werde, stellte Sackmann in Aussicht.