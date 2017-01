Sulz a. N. Ortsvorsteherin zollt Respekt vor Leistung der Wehr

Dafür ging ihr Dank an die vielen Helfer der Feuerwehr, dem DRK mit Notarzt und Sanitätswagen. Trotz der extrem schwierigen Witterungsverhältnisse sei es gelungen, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf die umliegenden Gebäude zu verhindern. "Wir haben wirklich eine kompetente Mannschaft", sprach die Ortsvorsteherin der Feuerwehr ein großes Lob aus. Sie betonte: "Ich habe großen Respekt vor unseren Wehrmännern und Wehrfrauen, die zum Wohle ihrer Mitmenschen ihr Leben in Gefahr bringen." Dem schnellen Einsatz des DRK sei es zu verdanken, dass die beiden Hausbewohner, ein Ehepaar, schnell versorgt wurden. Die Sanitäter haben auch die Helfer mit warmen Getränken versorgt.

Ihr Dank, auch im Namen von Bürgermeister Gerd Hieber, richtete sich an die Nachbarn, die bei der Rettung der Hausbewohner mitgewirkt und die Leiter geholt und selbst Schläuche zum Löschen gelegt hatten. Ein solcher Brand hinterlasse Spuren. Bis das Leben wieder einigermaßen normal verlaufe, vergehe eine gewisse Zeit. Durch gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfe sei diese Zeit leichter zu bewältigen, sagte Barbara Klaussner.

Den betroffenen Eheleuten geht es soweit gut, sie befinden sich aber noch im Krankenhaus. Für sie wurde nach Auskunft der Ortsvorsteherin bereits eine Übergangswohnung gefunden. Zunächst kommen die beiden beim Stiefsohn in Oberndorf unter, dann steht die Wohnung im Bergfelder Rathaus zur Verfügung. Von der Bevölkerung gab es schon zahlreiche Anrufe, wie dem Ehepaar geholfen werden kann. Sicher wird einiges an Hausstand und Kleidung benötigt, Sachspenden werden über das Rathaus in Mühlheim gesteuert. Dabei bittet die Ortsvorsteherin, dass die Spenden nicht einfach vorbei gebracht werden, sondern vorher telefonisch gemeldet werden. Es werde eine Liste angelegt. "Im Moment wissen wir gar nicht, was alles fehlt", sagte die Ortsvorsteherin.