Sulz a. N. Ortsvorsteher weiter im Krankenstand

In der jüngsten Ortschaftsratssitzung gab Mühlecks Stellvertreter Reiner Kimmich auf Nachfrage der Zuhörer bekannt, dass der Ortsvorsteher für zwei weitere Wochen krankgeschrieben ist. Das Interesse in der Bürgerfragestunde in diesem Thema war zwar nicht mehr so hoch wie in der Sitzung davor, doch vier Bürger wollten dennoch wissen, wie es nun weitergeht.

Keine Zusammenarbeit mit Klaus-Peter Mühleck

Solange die Situation sich nicht ändere und Mühleck sich nicht öffentlich äußern könne, gehe alles seinen gewohnten Lauf. "Wir bekommen keine Antworten", machten Reiner Kimmich und Wolfgang Szabady, die sich in der herrschenden Situation auch nicht wohl fühlen, deutlich.