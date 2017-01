Sulz a. N. Ortschaftsräte inspizieren Kanal

Sulz-Bergfelden. Einstieg war am Stockerbächle: Ortsvorsteher Martin Sackmann lupfte den schweren Schachtdeckel. Da soll es hineingehen? Der eine oder andere machte ein bedenkliches Gesicht. Einer nach dem anderen stieg dann aber unfallfrei in die Tiefe. Die meisten hatten Gummistiefel an, und waren damit gut beraten. Draußen herrschten Minusgrade, im Kanal war es spürbar wärmer. Timo Harpain, der oben blieb, hatte den Ratskollegen Lampen der Feuerwehr mit auf den Weg gegeben.

Die Kanalrohre waren so hoch, dass man ohne weiteres aufrecht gehen konnte. Wer nur mit Halbschuhen ausgestattet war, versuchte an der Wand entlang zu balancieren, unterstützt vom Nebenmann. Ein paar nasse Füße gab es trotzdem. Viel Wasser führt der Mühlbach derzeit aber nicht. Unterwegs hielt Ortsvorsteher Sackmann die Gruppe immer wieder an. An einer neuralgischen Stelle zeigte er auf Gewächs, das durch den Beton gedrungen ist. Weitere Stopps fanden an Entnahmestellen für Löschwasser statt. Im Kanal ging es weiter bis zur "Linde", wo sich der Ausstieg etwas schwieriger gestaltete als der Einstieg. Unten blieb aber niemand.

"Hochwasser war immer ein Problem", berichtete Archivar Siegfried König vor der Kanalbegehung des Ortschaftsrats im Sitzungssaal des Rathauses. So wurde im Jahr 1953 das ganze Dorf überschwemmt. Der Gemeinderat befasste sich 1954/55 dann mit der Mühlbachkorrektion. Mit einbezogen waren das Wasserwirtschaftsamt Freudenstadt und das Landwirtschaftsamt Horb. Die Bachkorrektion sollte zusammen mit der Flurbereinigung erfolgen. 1957 fasste der Gemeinderat mit acht Ja- und einer Nein-Stimme den Beschluss, den Mühlbach zu verdolen. Die Bauarbeiten begannen 1958.