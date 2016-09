Sulz a. N. Obstbäume sind wieder sehr begehrt

Sulz-Bergfelden (ah). Weiterhin begehrt sind die Obstbäume in und um Bergfelden. Die Obstbaumverpachtung fand in bewährter Weise durch Eckard Strobel und Willy Harpain statt. In Bergfelden gibt es rund 400 Obstbäume, die der Gemeinde gehören. Zusammen mit dem Privatbesitz ergibt sich eine Fläche von 1300 Hektar, auf der mehr als 600 Bäume stehen. Um die Verpachtung dieser Bäume kümmern sich alle Jahre wieder Eckhard Strobel und Willy Harpain. Als beide noch im Ortschaftsrat aktiv waren, übernahmen sie dieses Amt.