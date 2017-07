Sulz a. N. Oberstufenkapelle in Sulz zu Gast

Die Oberstufenkapelle aus der Nähe von Wangen im Allgäu mit über 60 Musikern fühlt sich in verschiedenen Musikrichtungen, von traditioneller Blasmusik bis Unterhaltungs- und symphonischer Musik, zu Hause.

Mit einer Feierabend-Hockete am Freitag um 18 Uhr beginnt das Neckarfest. Musikalische Eröffnung ist am Samstag um 19 Uhr, um 19.30 Uhr ist dann der Fassanstich. Von 20.30 Uhr an sorgt die Kapelle aus Deuchelried für Unterhaltung. Am Sonntag ist sie ab 11.30 Uhr noch einmal zu hören. Das musikalische Programm wird anschließend fortgesetzt von den Kapellen aus Harthausen, Bergfelden, mit dem Jugendakkordeonorchester und dem Akkordeonorchester Sulz.

Der traditionelle Festumzug am Montag startet um 14 Uhr, um 14.45 Uhr ist die Kinderfesteröffnung auf dem Wöhrd. Ab 19 Uhr spielt die Stadtkapelle zum Ausklang.