Sulz a. N. Nur Frust und Ärger

In Dürrenmettstetten kam es vor, dass Schüler am vergangenen Montag vom Bus nicht mitgenommen wurden, nur weil sie versehentlich auf der falschen Seite standen. Tags darauf stellte sich Trautwein selber an die Bushaltestelle. "Das haben wir jetzt im Griff", teilt er mit.

Gestern hat er auch ein Gespräch mit dem Landratsamt Rottweil geführt. Die Schuld an dem Chaos liege an den Busunternehmen, meint der Ortsvorsteher. Davon abgesehen hätte er sich eine bessere Öffentlichkeitsarbeit zur Umstellung des Busfahrplans durch Landratsamt, Stadt und Schulen gewünscht. Wegen der unfreundlichen Fahrer will er einen Brief an deren Chefs schreiben. Bei mehr Fingerspitzengefühl hätte so mancher Ärger erspart werden können.