Sulz a. N. Nur ein Einsatz in Sulz

Der einzige Einsatz der Abteilung im vergangenen Jahr war beim Brand des Metallveredlungswerks in Sulz. 17 Mann waren von 21 bis 6 Uhr an den Löscharbeiten beteiligt. Es gab einen Feuerwehrtag im Kindergarten und die Hauptübung ebenfalls im Kindergarten. Die Wehr beteiligte sich an einer Treibjagd, hatte den Kameradschaftsabend im "Bürgerstüble", begleitete den Laternenlauf des Kindergartens und war bei der Einweihung des Bürgerzentrums dabei.

In seinem Rückblick ging der Kommandant auch auf zwölf Übungen ein. Insgesamt wurden 1132 ehrenamtliche Stunden geleistet. Die Übungsbeteiligung ist auf 85 Prozent angestiegen. Aktuell hat die Abteilung 29 Aktive, sechs Jugendliche sind bei der Jugendwehr in Sulz. In der Alterswehr sind elf Kameraden. Zwei Abgängen stehen mit Stefan Breil, Silas Kopp und Ricky Maier drei Zugänge gegenüber.

Den Bericht von Schriftführer Jens Kühne las Lothar Steinwand vor und informierte dabei im Detail über die Termine. Ein leichtes Plus in der Kasse konnte Mike Bartelt präsentieren, bestätigt von Kassenprüfer Martin Kerner, dessen Ausführungen für viele der Anwesenden ein Genuss war. Ortsvorsteherin Sabine Breil bedankte sich bei der Entlastung für das Engagement der Wehrmänner, besonders für die Mithilfe bei der Einweihung des Bürgerzentrums.