Sulz a. N. Nur der Probenbesuch passt nicht

Recht aktiv sind Nicole Heinrich und Sonja Kimmich in der Jugendarbeit. Beide freuen sich auf das anstehende Konzert mit dem Musikverein Vöhringen. Er hoffe, dass die Entwicklung bei den Proben nicht in die negative Richtung gehe, meinte zudem Dirigent Papesch. "Wenn man weit kommen will, muss man gemeinsam gehen".

In Sachen Termine steht am 11. und 12. März das Probenwochenende an. Das Doppelkonzert mit dem Musikverein Vöhringen ist für den 1. April geplant und die Bachnacht für den 24. und 25. Juni.

Vorsitzender: Siegmar Kimmich

Stellvertretende Vorsitzende: Lisa Hezel

Schriftführer: Jens Kimmich Kassierer: Ralf Rademacher

Jugendleiterin: Nicole Heinrich

Beisitzer: Ramona Pothoven, Heinz Hezel, Tobias Gemeinder, Reiner Kimmich, Wolfgang Szabady und Fabian Leuschner

Kassenprüfer: Andrea Kimmich und Eckhart Kimmich