Sulz a. N. Nur auf der Schulstraße Tempo 30

Sulz-Bergfelden. Sackmann hatte die Meinung des Ortschaftsrats weitergegeben. Das Gremium bekräftigte sie am Mittwoch nochmals. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, auf nicht klassifizierte Ortsstraßen den Verkehr zu verlangsamen, wurde zur Kenntnis genommen. Gleichwohl wiederholte der Ortschaftsrat seine Kritik an der Vorgehensweise des Gemeinderats, in verkehrsrechtlichen Fragen den Ortschaftsrat nicht mit einzubeziehen.

Sackmann hatte im Gemeinderat und mit Unterstützung seines Dürrenmettstetter Ortsvorsteherkollegen Robert Trautwein immerhin erreicht, dass die Ortschaften doch noch eine Stellungnahme abgeben dürfen. Wenn "qualifizierte Begründungen" vorgebracht würden, könnten Straßen vom Grundsatzbeschluss ausgenommen werden.

Sackmann betonte am Mittwochabend: "Wir sind um die Sicherheit der Bürger bemüht." Tempo 30 in allen Wohngebieten einzuführen, sei aber nicht erforderlich. Dort könne wegen der kurvigen Straßenführung und baulichen Anlagen ohnehin nicht schneller gefahren werden. Das Thema sei zudem ortsspezifisch zu betrachten: Bergfelden könne beispielsweise nicht mit Dürrenmettstetten verglichen werden. Sackmann kann sich lediglich vorstellen, im Hinblick auf den Kindergartens und die Dickberghalle in der Schulstraße Tempo 30 auszuweisen.