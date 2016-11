Sulz a. N. Nie wieder mit Gewalt, nur mit dem Wort

Mit dem Gedicht "Die Verscheuchte" von Else Lasker-Schüler rückten Ines Kirstan und Sina Dayanikli, Zehntklässler der Lina-Hähnle-Realschule, die Problematik von Flucht und Exil mit Vereinsamung und Isolation ins Bewusstsein. In seiner Gedenkansprache verwies Pfarrer Holger Küstermann auf die Wichtigkeit der Rückblicke, denn nur wer seine Geschichte kenne, habe Zukunft.

In Anlehnung an das Lutherjahr führte er Martin Luther an, der auf dringenden Wunsch seines Landesfürsten einen kleinen Krieg gegen Muslime ausrufen sollte, dieses Ansinnen aber so ablenhnte: "Nie wieder mit Gewalt, nur mit dem Wort." Er wertete dies als heute wichtiger denn je, denn wo reden aufhöre, beginne Leid und Krieg, der mit Reden wieder beendet werde. Und das Leid bringe Tote und Vermisste.

Ganz persönlich gehaltene Worte ließen erkennen, wie man mit Leid umgehen kann. Bei einem gemeinsamen Besuch mit einem Amtskollegen in einer Krebsklinik habe er eine Momentaufnahme dessen Lebensgeschichte gesehen, die hoffnungsvoll ein Licht auf Gottes Macht werfe, die dieser für die Menschen einsetze und nicht gegen sie, damit diese eine Zukunft hätten.