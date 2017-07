Sulz a. N. Nicht mehr zurück ins Mittelalter

Zunächst erklärt er, was gut gelaufen ist. Klar: Um die Finanzen steht’s bestens. Keine neuen Schulden seit 2014 – das werde, glaubt Spahn, bis 2021 so bleiben. Man habe mehr Jobs, die höchsten Lohn- und Rentensteigerungen der vergangenen 20 Jahre. Er hat in diesen wirtschaftlich eigentlich guten Zeiten jedoch auch einen anderen Trend ausgemacht: "Es wird überall schnell politisch." Er nennt in einem Atemzug die Ukraine, Syrien, den Brexit, die USA und den G20-Gipfel in Hamburg. Er steht dazu, dass Regierungschefs zusammenkommen und miteinander sprechen sollten. Ob sie sich treffen können, dürften nicht die Chaoten bestimmen. Er wünsche sich eine Debatte auch über Linksextremismus. Dieser müsse genauso bekämpft werden wie Rechtsextremismus. Die CDU-Mitglieder signalisieren mit Beifall Zustimmung.

Es fehle nicht an Geld, geht der Finanzexperte zu einem anderen Thema über. Nur werde es nicht verbaut, weil Planverfahren zu spät begonnnen würden. "Tut nur der etwas Wertvolles, der für Lurche und Fledermäuse kämpft?", fragt er. Die Relationen müssten stimmen. Wenn Deutschland Industrieland bleiben wolle, sollte das Planungsrecht geändert werden. Er begrüßt "Flexijahre" – freiwillig länger arbeiten – angesichts der in einigen Jahren deutlich zunehmenden Rentner.

Integration ist ein weiteres Stichwort. "Wir können etwas erwarten von denen, die auf uns zukommen. Wir wollen nicht mehr in Richtung Mittelalter", sagt er mit Blick auf Gleichberechtigung von Mann und Frau, Vollverschleierung oder Zwangsehen und Verheiratung Minderjähriger. Spahn: "Es braucht eine Leitkultur." Da gibt es dann doch noch eine Spitze gegen den poltischen Gegner. Die Grünen meinten, wenn jemand auf der Straße arabisch spreche, müsse man gleich arabisch lernen.

Flüchtlinge sind in der Diskussion noch einmal ein Thema. Junge Leute, die in Afrika keine Perspektiven hätten, wollten nach Europa. Deshalb müsse Wachstum vor Ort ermöglicht werden. Spahn sagt auch: Nicht jeder, der am Mittelmeer an Bord gehe, dürfe erwarten, dass er in Italien ankomme. Man brauche deshalb Vereinbarungen mit Ländern, um Schleppern Einhalt zu bieten.

"Die Vielehe bleibt verboten. Sie können beruhigt sein", meint Spahn zur "Ehe für alle". Er ist anderer Ansicht als Volker Kauder. Er habe mit "ja" gestimmt und begründet dies auch. "Mir geht es um Verbindlichkeit und Verlässlichkeit der Ehe. Zu sagen, wir stehen für uns ein bis zur Unterhaltspflicht, das ist das Gegenteil von Beliebigkeit."

Wenn Männer Männer heirateten, würden nicht weniger Kinder geboren. Wer andererseits gegen die Ehe für alle sei, sei kein Schwulenhasser, zeigt Spahn Verständnis für Parteifreunde, die anders abgestimmt haben. Was er jedoch kritisiere, sei die kurzfristige Verfahrensweise. Für Spahn bedenklich dabei: "Es gab erstmals eine rot-rot-grüne Front."

Nach gut anderthalb Stunden kann Tobias Bronner die Veranstaltung beenden. Er überreicht Kauder und Spahn jeweils Pinot aus der Partnerstadt Montendre. Im Facebook hat die live übertragene Rede Spahns mittlerweile 3000 Klicks bekommen.