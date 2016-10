Sulz a. N. Neun Tage lang geht’s rund im Winkelschopf

Juan Mansilla, der in diesem Jahr für die Organisation im Hintergrund verantwortlich war, zeigte sich begeistert vom Publikum, aber auch von den vielen Helfern. Die Rentner ließen sich nicht zweimal bitten, die Turnerinnen waren ebenfalls aktiv dabei. Auch die Fußballer hielten zur Stange, und weitere Mitglieder gaben sofort die Zusage, als nachgefragt wurde. Mit Egon Schlotter hat der Verein ein Mitglied, das nach wie vor da ist, wenn es gebraucht wird. Er bestimmte das kulinarische Programm.

Zwei Tage waren innerhalb des neuntägigen Festes besonders hervorzuheben. Das war zum einen der Sonntag, als zum zusätzlichen Ansturm noch die Veranstaltung mit der "Gläsernen Produktion" der Familie Binder dazu kam, zum anderen der zweite Auftritt der "Dragoner 1904".

Die Stimmung war an den anderen Tagen aber nicht weniger gut. Die Schantlekapelle aus Bochingen drehte am Abschlusstag den Stimmungsbarometer in den obersten Bereich. Dies galt für beide Tage, als "Schmelle", Marco und die Narrenkumpels einen Stimmungshit nach dem anderen präsentierten. Mit den Musikern von "Pulvermanns Tango" ließen sich viele Gäste musikalisch in vergangene Zeiten entführen. Die Verantwortlichen hatten Musiker um einen Auftritt gebeten, die es verstehen, Stimmung zu produzieren. Dies galt auch für die Musiker des Musikvereins Lyra Wittershausen, die zum Frühschoppen aufspielten. Am Nachmittag war "Steirische Hausmusik" aus dem Winkel zu hören. Alleinunterhalter David Neher verwöhnte die Gäste am Montag, und mit den Talheimern Straßenmusikanten waren erstmals Vollblutmusiker aus dem gleichnamigen Horber Stadtteil dabei, die sich von der Stimmung anstecken ließen und schon am Abend die Zusage für das nächste Jahr gaben: "Da wollen wir unbedingt wieder dabei sein", war zu hören.