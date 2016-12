Sulz a. N. Neues Bürgerzentrum wird in Sigmarswangen eingeweiht

"Hätten wir nicht ein halbwegs schlüssiges Konzept dafür vorgelegt, es wäre nie zum Bau der neuen Halle gekommen", stellt der Vorsitzende des Fördervereins Kurt Gruhler fest. Der Förderverein habe die Grundkonzeption in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat und den Vereinen erarbeitet und wesentliche Impulse gesetzt. Zwei Ziele sind in der Satzung verankert: die Aufgabe, sportliche und kulturelle Veranstaltungen in der Halle in Sigmarswangen zu fördern sowie bei der Konzeption und Planung aktiv miteinbezogen zu werden.

Auch kontroverse Diskussionen seien nicht ausgeblieben, so Gruhler. Man habe viel gearbeitet und manche Gedanken gewälzt. Erwin Hauser, damals noch Ortsvorsteher, dem im Amt Dietmar Breil, Bernd Nickel und Sabine Breil folgen sollten, hätte zuweilen gar von einer "Ochsentour" gesprochen.

Zu den Anfangszielen zählte ein Bühnenanbau für die bestehende Mehrzweckhalle. Sie war Anfang der 1980er-Jahre für 880.000 Deutsche Mark ans ehemalige Schulhaus angebaut und 1983 eingeweiht worden. 2009 dämpfte die Finanz- und Wirtschaftskrise die Hoffnungen und ließ die Hallenfinanzierung wieder in weite Ferne rücken. Erst als 2014 der zweite ELR-Antrag genehmigt wurde, war eine wichtige Voraussetzung für das neue Bürgerzentrum geschaffen, das auch Bestandteil von ISEK, dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept ist.