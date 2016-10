Sulz a. N. Neuer Vereinsname motiviert Helfer

Am Hang am Rande des Spielplatzes wie auch außerhalb, wo das Wasser aus dem Katzenteigbrunnen plätschert, wurden Hecken und Gestrüpp mit viel Muskelkraft zurückgestutzt.

"Vorher war der Brunnen gar nicht mehr zu sehen", erklärte Manfred Mujis, der begeistert ist über die gute Resonanz. Acht Männer waren der Einladung gefolgt und engagierten sich im Sinne des neuen "Gewerbevereins". Sicherlich wären es noch mehr geworden, doch durch die kurzfristige Verlegung des Termins konnten verschiedene Mitglieder nicht mehr dabei sein.

Doch auch so wurde das Ziel erreicht. Die Stadt hat zuvor im Bereich der Spielgeräte noch Bäume und größere Sträucher gefällt und unterstützte die Aktion damit. Dies war auch im Sinne von Ortsvorsteherin Rita Seitz, die nur zu gerne vorbei kam und der Aktion den richtigen Rahmen verlieh, denn sie kam nicht mit leeren Händen, sondern hatte eine Stärkung für die Helfer dabei, die sich in den Dienst des Vereins und der Gemeinde gestellt hatten.

In der Vesperrunde wurde natürlich auch diskutiert, vor allem über die Genehmigung für den Zusatzes "eingetragener Verein" vonseiten des Finanzamtes. Hier hatte Schriftführer Kurt Hanus im Vorfeld alles vorbereitet, sodass die Zustimmung der Behörden nicht lange auf sich warten ließ. "Wir sind froh über die Erfahrung innerhalb des Vorstands. Die aktiven Mitglieder haben sich bereits in anderen Vereinen oder als Ortschaftsrat engagiert und wissen, was zu tun ist. Für dieses Jahr wird die Aktion auf dem Kinderspielplatz nicht die letzte sein", betonte der Schatzmeister. Bevor es in die Wintermonate geht, ist bei der Albblickhütte noch eine Mähaktion geplant. Dieses Grundstück soll künftig gehegt und gepflegt werden.

Wie erwähnt, ist der Weihnachtsmarkt mit dem Motto "Weihnachten ist jedes Jahr" ein fester Termin geworden. Der Verein hat sich zum Ziel gemacht, Traditionen zu pflegen, das Ortsbild zu verschönern, Wanderwege anzulegen, Parkbänke aufzustellen und das heimatliche Brauchtums zu pflegen.

Am Samstag klappte alles hervorragend, die entfernten Äste, Sträucher und Hecken wurden auf dem Platz gesammelt. Sie werden bereits in dieser Woche abgeholt und verwertet.