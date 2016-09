Sulz a. N. Neue Vorhänge für die Halle

In einem Gespräch mit der Verwaltung wurde Reiner Kimmich zugesichert, dass es nach wie vor das Ziel ist, den Kunstrasenplatz zu bauen. In diesem Jahr werde die Stadt erneut einen Zuschussantrag stellen.

Der Hochwasserschutz im Mühlbachtal ist für Kimmich ein wichtiges Thema. 16 Gebäude sind im Gefahrenbereich. In Bergfelden gibt es am 26. September eine Veranstaltung, in der die Maßnahmen vorgestellt werden. Ziel in Renfrizhausen ist es, das alte Bachbett wieder herzustellen. Oberhalb der Dreherbrücke soll der Wanderweg als Damm erhöht werden, nach der Brücke in Höhe des Rathauses sind Mauern geplant. Der Bereich "Im Haag" ist in Renfrizhausen am meisten vom Hochwasser betroffen. Kimmich teilte mit, dass in den Gewässerschutzzonen in Zukunft kein Holz mehr gelagert werden darf. 2017 soll mit der Planung begonnen werden, 2018 startet die Umsetzung.

Bekannt gegeben wurde, dass das geplante Kürbisfest ausfallen muss.