Sulz a. N. Neue Umweltgruppe hat viel vor

Nistkästen und Fledermauskästen sind ebenfalls vorgesehen. Dafür gibt es finanzielle Mittel, die dann abgerufen werden können. Auch ihn der Nähe des Sportplatzes beim Lindenbaum sind Obstbäume vorgesehen.

Gerhard Müller machte deutlich, dass die Pflanzaktion am 1. und 8. April geplant ist und Helfer benötigt werden, wenn jeweils um 8.30 Uhr begonnen wird. Es sollten mindestens drei Gruppen sein, man benötige auch Geräte und genügend Wasser.

Die Aktion wird von der Umweltgruppe und den Ortschaftsräten getragen, es wird aber auch auf die Hilfe weiterer Bürger gesetzt. Im Gespräch mit Waltraud Pustal erfuhr Lutz Strobel, dass Rebhühner auch Punkte für das Ökokonto bringen würden. Dieser selten gewordene Vogel soll seine Heimat in diesem Bereich finden.

In den kommenden Monaten soll es weiterhin den Bürgerstammtisch geben. Die nächsten Termine sind am 28. März und 25. April, teilte Strobel mit.

Freundschaftlicher Besuch

Der Ortschaftsrat Holzhausen ist nach Uhingen-Holzhausen, das in der Nähe von Göppingen liegt, eingeladen worden. Am 15./16. Juli ist dort das Dorffest. Die Ortschaftsräte einigten sich darauf, nur einen Tag, am Sonntag, nach Uhingen-Holzhausen zu reisen, zumal am gleichen Wochenende in Sulz das Neckarfest stattfindet.

Grundsätzlich waren die Ortschaftsräte dafür, die Freundschaft zu erhalten. Dies gilt auch für Berlstedt. Ein Besuchstermin soll für 2018 noch gefunden werden.