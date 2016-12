Sulz a. N. Neue Räume fürs Bauernfeindmuseum?

Für die Museumseinrichtung sind im Etat 2017 200.000 Euro eingestellt worden. "Hintergrund ist die Chance, kurzfristig in Zusammenarbeit mit dem Leader-Förderprogramm eine Neukonzeption zu entwickeln", teilte Hieber im November dem Gemeinderat mit. Inzwischen geht es nicht mehr nur um eine Neukonzeption, sondern auch gleich um einen neuen Standort.

"Die Zukunft ist in der Kernstadt."

Das Bauernfeindmuseum befindet sich im Landesgebäude in der Unteren Hauptstraße 5 im zweiten Obergeschoss. So ideal die Räume an sich sind, hat das Museum das große Manko, dass es nicht barrierefrei zugänglich ist. Den auslaufenden Mietvertrag mit dem Land hat die Stadt in diesem Jahr nochmals um fünf Jahre verlängert – Zeit, um Alternativen zu prüfen und die Frage zu beantworten, wie es mit dem Museum weitergeht. Bürgermeister Hieber hat die Fraktionen um eine Aussage gebeten, wo die Einrichtung künftig ihren Platz haben soll. Alle seien sich einig gewesen: "Die Zukunft ist in der Kernstadt."