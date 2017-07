Sulz a. N. Neckarwerkstatt mit neuen Projekten

Fünf Mitarbeiter absolvieren derzeit Praktika im Kindergarten Kastell, Haus der Betreuung und Pflege Am Stockenberg, im Tierheim Freudenstadt und in der Pension Talblick.

Eine größere Investition ist, nachdem im vergangenen Jahr eine neue Heizung installiert worden war, 2017 nicht geplant. Angedacht ist aber, auf dem Hof Carports zu bauen. Das sei das nächste Projekt. Im Untergeschoss sollen die Räume renoviert werden. "Uns schwebt immer noch vor, dass hier das Bauernfeindmuseum reinkommt", meint Barbara Gmelin-Müller. Um gleich hinzuzufügen: "Aber das ist nicht von uns abhängig." Der Raum unter der Kantine wäre jedenfalls groß genug, könnte "super gestaltet" werden und würde sich auch für Veranstaltungen eignen.

Im Landratsamt liegen momentan zwei Anträge vor. Die Neckarwerkstatt will über den Sozialdienst zum einen ambulantes betreutes Wohnen, zum anderen begleitetes Wohnen in Familien für die Mitarbeiter mit Behinderungen anbieten. Ein weiteres Thema ist derzeit "stationäres Wohnen" in Kooperation mit der Lebenshilfe im Landkreis Rottweil. Sie verhandelt wegen eines Bauplatzes mit der Stadt Oberndorf. Auf einem Grundstück im Stadtzentrum soll ein Gebäude mit 24 Wohneinheiten entstehen. Die Neckarwerkstatt in Sulz würde zwölf Wohnungen belegen. Barbara Gmelin-Müller ist zuversichtlich, dass das Projekt zustande kommt.

Das Sommerfest konnte trotz des kühlen Wetters draußen gefeiert werden. Nach dem Mittagessen trat die Musikgruppe mit Edeltraud Hoch, die Akkordeon spielte, auf. Für weitere Unterhaltung sorgte eine Spielstraße