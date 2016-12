Sulz a. N. Neckarwerkstatt ist gut ausgelastet

Neben bunten Fotos hatte die Geschäftsführerin aber auch die aktuellen Zahlen zusammengestellt. So habe sich die Anzahl der Beschäftigten von 40 im Januar auf 45 im Dezember gesteigert –­ so viele wie noch nie. Das sei nur durch die Außenstellen möglich, erklärt Gmelin-Müller. Diese sind zum einen das Haus der Betreuung und Pflege in Sulz, der Kindergarten Sulz-Kastell, das Seniorenheim in Vöhringen und das Tierheim Horb-Freudenstadt.

Des Weiteren gibt es 15 Personalkräfte vom Werkstattleiter über eine Sozialarbeiterin bis hin zu den Gruppenleitern und Verwaltungskräften. Die Zusammenarbeit erfolge derzeit mit 16 Firmen, erklärt die Geschäftsführerin. "Dieses Jahr hatten wir wirklich eine gute Auslastung".

In Sachen Lohn gab es nicht nur im Juli eine Bewertung, sondern auch eine leistungsbezogene Sonderzahlung im August, September und Oktober aus dem Jahr 2015. Obgleich die Neckarwerkstatt auch 2016 gute Zahlen erzielt habe, gebe es dieses Jahr keine Ausschüttung.