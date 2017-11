Sulz a. N. Narrenfreunde feiern im Januar 2018 ihr 20. Jubiläum

Der Fasnetsauftakt ist am 6. Januar 2018 mit dem Häsabstauben in der Dickeberghalle. Verdiente Mitglieder, die durch ihr Engagement die Bergfelder Fasnet zu dem gemacht haben, was sie heute ist, werden an diesem Tag geehrt.

Ansonsten steht das Wochenende vom Freitag, 12 Januar, bis Sonntag, 14. Januar, ganz im Zeichen des Jubiläums, beginnend mit einem Nachtumzug, über die traditionelle Narrenparty bis zum Umzug am Sonntag. Der Kinderball am 12. Februar und die Fasnetsverbrennung am 13. Februar beenden die Saison.

Um dieses Jubiläum zu organisieren, bedarf es etlicher Arbeitsdienste. Zu Gunsten der Narrenzunft übernimmt der Musikverein am 1. Mai seine Arbeitsdienste selbst. Drei kleinere oder zwei größere Dienste seien von den Narrrenfreunden abzuleisten, erläuterte der Vorsitzende Siegbert Mannchen. Ein Vereinsmitglied wird jeweils zusammen mit einem externen Helfer eines anderen Vereins zusammen arbeiten. Für den Sonntag bat er noch um Eintragungen.