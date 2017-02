Sulz a. N. Narren noch einmal unterwegs

Mit den Gardemädchen an der Spitze startete der Umzug in Fischingen, gefolgt vom Musikverein. Neben Buzefaluse, Burghexen und Hakenmännern waren die Narrenräte mit dabei. Baseball war das Thema, zu dem alle gleich angezogen waren. Die Showtanzmädchen zeigten sich im russischen Outfit.

Eine Hardrockgruppe erinnerte an musikalisch lautstarke Zeiten, genauso die Hippiegruppe, die gerne die 1970er-Jahre wieder hätte.

Alle miteinander steuerten die Turn- und Festhalle an, um die letzten Stunden der fünften Jahreszeit bei Gaudi und Spaß zu verbringen. In der Halle gab es noch einmal ein buntes Programm. Die verschiedenen Showtanzgruppen begeisterten die Gäste. Gegen Abend hieß es dann, Abschied zu nehmen von der diesjährigen Fasnet, die am Neckarstrand verbrannt wurde.