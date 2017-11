Sulz a. N. Nachwuchs spielt vor

Die Vorsitzende Silke Weigold freute sich, dass so viele Verwandte der Einladung gefolgt waren. Seit Januar dieses Jahres bietet der Musikverein Blockflötenunterricht mit Helena Köhler an. Sonja Schrägle und Marco Heinzelmann kümmern sich um die Jungmusiker. Zu Schlagzeugern werden derzeit Frieder Alt an der Musikschule in Dornhan und Leon Effinger in Sulz ausgebildet. Mit einem Solo auf dem Schlagzeug gaben sie eine Kostprobe ihres Könnens.

Den Auftakt des Vorspielnachmittags machte die Flötengruppe mit ihrer Leiterin Helena Köhler aus Schramberg. In kleinen Gruppen oder als Solisten wurden Musikstücke angestimmt. Danach war die Bühne frei für Ausbilder Marco Heinzelmann und seine Trompeter David Bezner und Laurin Schäfer. Trompeter Fabian Noll, der von Sonja Schrägle betreut wird, wurde bei seinem Auftritt von seiner Mutter Ilona begleitet.

Weigold bescheinigte dem Musikernachwuchs eine "Hammer-Leistung". Anschließend wurde zu einem kleinen Umtrunk eingeladen. Zudem bestand die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren. Im Frühjahr wird der Musikverein wieder mit einer Ausbildung beginnen.